Сборная России гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира по хоккею после пятой подряд победы на турнире

Впервые на турнире россияне пропустили первыми. Это случилось в середине первого периода и этот период латвийцы выиграли тоже впервые, однако затем последовал ударный отрезок в начале второй двадцатиминутки. Россияне забросили две шайбы, а потом до перерыва добавили и третью, решив тем самым основную задачу этой встречи. И снова у нашей команды сработала связка Никиты Гусева и его тезки Кучерова. Кучеров ассистировал своему старому другу, а затем забросил и сам, снова единолично возглавив список бомбардиров чемпионата. В пяти матчах самый результативный игрок НХЛ Кучеров набрал 12 очков. Сборная России с пятнадцатью очками вышла на чистое первое место в группе В. Сегодня нашу команду могут догнать швейцарцы, но сделать это им будет весьма сложно, поскольку они играют против сборной Швеции.

Матч между сборными Швеции и Швейцарии начнется в 21.15 по московскому времени.