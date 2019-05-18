Вице-канцлер Австрии заявил об отставке после скандала с публикацией записи переговоров о финансировании его партии

На специальной пресс-конференции Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что уходит с поста партийного лидера и признает свою вину перед избирателями и собственной супругой.

Понадобился всего один день, чтобы сюжет с компрометирующим видео переформатировал правительство в Австрии и привел к смене руководства одной из наиболее представительных партий. Как передает телеканал Welt, Штрахе заявил, что никогда не делал ничего противозаконного, а в случае с видео просто хотел произвести впечатление на привлекательную женщину, «вел себя как подросток», а случившееся назвал «неприятной историей, связанной с злоупотреблением алкоголя». Тем не менее. Прошение на имя канцлера Себастьяна Курца подано. На появившейся накануне записи, сделанной в 2017-м на Ибице лидер Австрийской партии свободы в непринужденной атмосфере обсуждает вопрос финансирования своей партии в обмен помощь в заключении контракта с состоятельной русскоязычной женщиной. Та пожелала приобрести пакет акций газеты «Кронен Цайтунг». Сам Штрахе назвал эту женщину гражданкой Латвии. Но встреча действительно была, единожды, денег с фигурантки видео в итоге никто не брал. Теперь руководство делами партии возьмет Норберт Хофер, в настоящее время министр транспорта Австрии.

Руководитель фракции АПС в Национальном совете Йоханн Гуденус тоже объявил об уходе в отставку со своего поста. Он тоже фигурировал на видео и устроил ту самую встречу.

Верховная прокуратура Австрии уже занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы.