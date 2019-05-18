Прокуратура Армении будет обжаловать решение суда об освобождении из-под ареста бывшего президента страны Кочаряна

Прокуратура Армении будет обжаловать решение суда об освобождении из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом заявил прокурор Петрос Петросян. Ранее суд отпустил Кочаряна под личное поручительство бывшего и нынешнего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Они также заплатили залог в размере двух тысяч долларов. бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в попытке свержения конституционного строя.