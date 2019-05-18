Власти Свердловской области пообещали предложить ряд альтернативных мест в Екатеринбурге для возведения храма

Вопрос строительства церкви в сквере у Драм театра сегодня также обсуждал на встрече с активистами мэр города. В этой встрече приняли участие 59 человек.

Главный вопрос, обсуждавшийся на встрече, — в какой форме жители Екатеринбурга будут выражать свое мнение по поводу строительства храма. Активисты настаивали на проведении референдума, поскольку его результаты обязательны к исполнению. Но мэр города Александр Высокинский заявил, что референдум обойдется в 10 раз дороже опроса, и он не гарантирует, что на этом протесты завершатся. При этом он отметил, что этот вопрос в находится в компетенции городской думы, а не мэра. Еще одной волнующей темой обсуждения стал капитальный забор, который начали возводить вокруг сквера, после того, как протестующие несколько раз разрушали ограждения. Высокинский сказал, что убирать забор не будут – это вызовет протесты со стороны сторонников строительства храма. Кто-то из присутствующих сообщил о том, что прямо во время встречи там начали приваривать прутья для установки колючей проволоки. Мэр пригласил активистов и присутствовавших журналистов лично проверить стройку, к их приходу, пишет издание Znak.com, прутья уже спилили. Высокинский пообещал посмотреть, можно ли отодвинуть забор от набережной, и подумать, возможно ли установить за забором камеры, чтобы люди смогли круглосуточно наблюдать за происходящем в периметре в интернете.

Портал E1.ru провел на своем сайте голосование по вопросу возведения храма на месте сквера, в котором приняли участие 23 тысячи человек. 92% людей высказались против строительства.