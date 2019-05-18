Полиция вызвала в качестве свидетеля директора сети городских порталов «Херст Шкулев Медиа» Рината Низамова

Как написал журналист в своем телеграм-канале, от него требуют предоставить съемки, которые в течение пяти дней вели корреспонденты издания на месте массовых протестов против строительства храма. Полиция считает, что съемки могли зафиксировать правонарушения как со стороны участников протеста, так и со стороны спортивных молодых людей, которые им противостояли. При этом журналист утверждает, что его заявление в полицию по поводу угроз расправы за активное освещение акции протеста с 9 апреля остается без какой-либо обратной реакции со стороны правоохранительных органов.

Cегодня власти Свердловской области пообещали обсудить несколько альтернативных площадок для строительства храма. В то же время, мэр Екатеринбурга сказал, что донесет до Городской думы мнение протестующих, которые высказываются за проведение референдума по вопросу строительства храма.