Отставка вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе оказалась не единственной после разразившегося скандала

Свой пост покинул и его соратник по Австрийской партии свободы Йохан Гуденус, который возглавлял партийную фракцию в нижней палате парламента. Гуденус вместе с Штрахе участвовал во встрече, в ходе которой обсуждалось содействие со стороны российского бизнеса Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами. Фрагмент этой видеозаписи накануне опубликовали германские СМИ.

Ранее об отставке объявил сам вице-канцлер Штрахе. Не исключено, что этот кризис приведет к развалу правящей коалиции.