Ленинградская область выделит землю для петербургского метрополитена

Власти Ленинградской области решил выделить 100 га земли, чтобы построить станцию метро «Кудрово». Об этом журналистам сообщил накануне губернатор 47 региона Александр Дрозденко. Так много земли необходимо потому, что Смольный заявил, что в короткий срок откроет несколько десяткой станций метро. Для этого понадобится новая сортировочная станция метрополитена. «Кудрово» станет второй станцией петербургского метрополитена на территории соседнего региона. Она поможет решить транспортные проблемы быстрорастущего города Кудрово. Большинство его жителей ежедневно ездят в Петербург, а ближайшая станция метро расположена в паре километров от населенного пункта. Построить станцию в Кудрове хотят за шесть лет. Однако власти Ленинградской области ведут переговоры, чтобы ускорить строительство. Деньги на строительство новой станции Смольный намерен просить у федерального центра. Сумма пока не известна.

Все эти обещания и проекты появились аккурат перед выборами губернатора Петербурга. Они состоятся этой осенью.

Две последние станции метро открыли в Петербурге в прошлом году к Чемпионату мира по футболу. Всего в городе 69 станция. Для сравнения, в Москве – больше двухсот.