В центре Москвы прошла акция памяти жертв депортации крымских татар в 1944 году

Свыше 50 человек возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий на проспекте Академика Сахарова – «Стене скорби». Один из участников поминальной акции Сиран выразил мнение, что общество и власти прикладывают недостаточно усилий для сохранения памяти о репрессиях против крымских татар.

По разным подсчетам, в результате депортации крымских татар, произошедшей 75 лет назад, погибли от 34 до 195 тысяч человек.