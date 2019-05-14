Об этом нашей радиостанции заявил мэр города Александр Высокинский после встречи с жителями, протестующими против строительства храма в сквере у театра драмы. Он пообещал донести до депутатов волю участников встречи, 100% которых высказались за проведение референдума.

В то же время, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал в понедельник опубликовать список альтернативных площадок, где может быть построен храм святой великомученицы Екатерины.

Накануне германские издания «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг» опубликовали видеозапись, на которой лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обещал богатой россиянке упростить доступ к госконтрактам в Австрии в обмен на финансирование избирательной кампании своей партии