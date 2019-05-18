Вице-канцлер Австрии объявил об уходе в отставку на фоне публикации скандальной видеозаписи с его участием

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку с правительственного поста и председателя правящей Австрийской партии свободы на фоне публикации германскими СМИ скандальной видеозаписи с его

участием. Об этом Хайнц-Кристиан Штрахе заявил на пресс-конференции в Вене.

Накануне германские издания «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг» опубликовали видеозапись, на которой лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обещал богатой россиянке упростить доступ к госконтрактам в Австрии в обмен на финансирование избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в 2017 году. Эта видеозапись вызвала политический скандал в Австрии.