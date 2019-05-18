РАН отказалась от присвоения звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко

Российская академия наук отказалась от присвоения звания почетного профессора патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом сообщает издание «Открытые медиа» со ссылкой на представителя академии Светлану Попову. Ранее информация о том, что РАН собирается присвоить звание почетных профессоров патриарху и спикеру Совета Федерации вызвал большой общественный резонанс. Тогда президиум РАН опубликовал сообщение, в котором назвал анонс ошибкой. Однако в академии подчеркивали, что процедура присуждения звания почетного профессора обоим кандидатам не отменяется, а лишь откладывается.