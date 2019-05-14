Городская дума Екатеринбурга будет решать, как именно выяснять мнения горожан — в ходе опроса или референдума. Об этом нашей радиостанции заявил мэр города Александр Высокинский после встречи с жителями, протестующими против строительства храма в сквере у театра драмы. Он пообещал донести до депутатов волю участников встречи, 100% которых высказались за проведение референдума.

В то же время, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал в понедельник опубликовать список альтернативных площадок, где может быть построен храм святой великомученицы Екатерины.