Военный суд взыскал 17 миллионов рублей с капитанов подводной лодки «Краснодар» за столкновение с иностранным судном

Инцидент произошел в 2016-ом, рассмотрение дела завершилось в прошлом году, но о его итогах стало известно только сейчас.

Ленинградский окружной военный суд рассматривал это дело в закрытом режиме, поскольку в материалах содержались сведения, составляющие гостайну. Причем этот инцидент изначально попытались не выносить на публику. Он произошел 4 года назад во время учений на Балтике — подлодка «Краснодар» при всплытии столкнулась с иностранным судном, но в Минобороны этот факт опровергли, а в Военно-морском флоте признали некое «навигационное происшествие». Пострадала только российская подлодка, которую отправили на ремонт в «Адмиралтейские верфи». Как выяснила газета «Коммерсант», Минобороны предъявило капитанам субмарины иск наа 33 миллиона рублей, в эту сумму верфи оценили ремонт. Суд в итоге взыскал с одного из моряков 12 миллионов рублей, а с другого, Игоря Мартемьянова, – 5, остальное, согласно постановлению, должен оплатить федеральный бюджет. У Мартемьянова таких денег не оказалось. Он обратился в военную коллегию Верховного суда, указав, что вышел на пенсию, выплачивает кредит, имеет инвалидность, а также двух несовершеннолетних детей, но его жалобу отклонили.

После инцидента против капитанов «Краснодара» также были заведены уголовные дела. Мартемьянова признали виновным в халатности, а его коллегу – в нарушении правил кораблевождения.