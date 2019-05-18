Расшифровка разговора между послом России в США и советником Трампа по национальной безопасности будет опубликована

Расшифровка разговора между послом России в США Сергеем Кисляком и советником Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном будет опубликована по решению американского суда.

Пленка Ходатайство в суд Округа Колумбия с требованием от Минюста США опубликовать зацензурированные страницы отчета о расследовании Боба Мюллера подала газета Вашингтон Пост. Суд ходатайство удовлетворил и постановил, что Минюст США, представивший публике зацензурированную версию отчета Мюллера, обязан опубликовать части документа, которые содержат две ключевые расшифровки. Первая — это телефонный разговор советника избранного президента Трампа генерала Майкла Флинна с тогдашним послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшийся в конце декабря 2016 года, сразу после того, как действующая администрация Обамы объявила о высылке из США российских дипломатов. Разговор Кисляка с Флинном был перехвачен и записан американскими спецслужбами и ранее пресса уже писала, а позднее в этом сознался и сам Флинн, что он обсуждал с российским послом будущее снятие санкций с России со стороны администрации Трампа. После этого разговора президент России Владимир Путин отказался высылать в ответ на действия Обамы американских дипломатов из России.

Несмотря на то, что мы знаем, какую тему обсуждали Кисляк с Флинном, впервые можно будет прочитать полную расшифровку разговора и узнать, что именно они говорили друг другу и обсуждали ли что-то еще. Генерал Майкл Флинн солгал ФБР насчет существа своего разговора с Кисляком — а это федеральное преступление, в котором он потом сознался в рамках сделки с правосудием и сейчас ожидает вынесения судом наказания. Вторая расшифровка, которая должна будет быть опубликована из отчета Мюллера — это голосовое сообщение, которое Майклу Флинну оставил тогдашний личный юрист Трампа Джон Дод 22 ноября 2017 — через несколько часов после того, как Флинн отказался от совместной защиты, что было ясным сигналом намерения генерала пойти на сделку с правосудием. Это голосовое сообщение упоминается в докладе Мюллера как часть одного из десяти эпизодов воспрепятствования правосудию со стороны Дональда Трампа.

Согласно решению суда, Минюст США должен опубликовать части отчета Мюллера с расшифровками разговора Флинна с послом Кисляком и оставленного ему голосового сообщения до 31 мая.