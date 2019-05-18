Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку

Он сделал это на фоне публикации германскими СМИ скандальной видеозаписи с его участием. Речь идет о возможных тайных финансовых сделках перед парламентскими выборами в 2017 году с участием представителей российского бизнеса.

Некоторые австрийские СМИ пишут, что то может привести к новым парламентским выборам, поскольку канцлер Австрии Себастьян Курц, по их данным, не хочет сохранять коалицию с Австрийской партией свободы, которую представлял Штрахе.