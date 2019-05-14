Губернатор Свердловской области обратился к жителям с просьбой обсудить альтернативные площадки строительства храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины.

Помимо сквера на октябрьской площади в понедельник будет представлен список из не менее четырех площадок. Куйвашев добавил, что горожане смогут предлагать и свои варианты.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города.

На встрече мэра Екатеринбурга с участниками несогласованных акций, выступавших против строительства храма святой Екатерины на месте сквера, было решено ввести особые зоны при застройке города. Об этом мэр города Александр Высокинский рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы договорились, что должны выделить участки в городе, которые мы называем «нашим достоянием», которые не могут меняться, и если только будут меняться только после опросов и референдумов. Эта возможность у нас есть, мы с депутатами будем обсуждать. И я думаю, что здесь мы найдем компромисс», — сказал мэр.

По его словам, нынешняя система изучения мнения населения показала свою неэффективность, так как вся процедура, которая была проведена при обсуждении территории застройки, соответствовала принятым нормативно-правовым актам. «Вроде по закону все правы. Если брать юридические основания, у меня останавливать стройку по закону сегодня нет, но мы это делаем. Но как только мы начинаем сносить забор, мы можем услышать мнение сторонников храма», — отметил он.

Мэр отметил, что забор, установленный в сквере вокруг места строительства храма, останется до конца проведения референдума, при этом строительных работ на площадке вестись не будет, а «для спокойствия горожан будут установлены вэб-камеры».