В Архангельске в воскресенье пройдет митинг-концерт против ввоза московского мусора в область

В воскресенье 19 мая на площади Терехина в Соломбальском округе Архангельска пройдет митинг-концерт против ввоза московского мусора. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Общественного движения «Поморье – не помойка!» Дмитрий Секушин.

«Завтра в Архангельске, в Соломбальском районе на площади Терехина состоится митинг. В этот раз мы выбрали необычный формат — это будет митинг-концерт, на котором будут выступать местные рок-музыканты, рэп-музыканты, барды, люди будут читать стихи», — сказал он.

Цель мероприятия, добавил Д.Секушин, донести требования местных жителей до региональных и федеральных властей о запрете ввоза московского мусора на территорию Архангельской области. А также «о запрете строительства мусорного полигона на станции Шиеса».

Митинг-концерт под названием «Нота протеста: за чистоту в Архангельской области» согласован властями, и пройдет 19 мая в 15.00 по местному времени.