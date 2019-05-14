О проведении референдума или опроса о строительстве храма в Екатеринбурге будет решать городская дума. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» мэр города Александр Высокинский после встречи с участниками несогласованных акций в городской администрации.

«У нас задача на сегодня — ситуацию законсервировать, провести опросы, референдумы, все сделать, как необходимо — выяснить мнение и двигаться дальше.

На встрече было решено — давайте дождемся итогов референдума, и потом примем решение. Мы выходим на городскую думу, и говорим, что на встрече в субботу с активистами 100% все высказались за референдум. Для этого мы обязаны подготовить максимум аргументов. Но решение будет принимать Дума. На заседании также может прозвучать предложение о проведении опроса, он дешевле», — сказал А.Высокинский.

Мэр Екатеринбурга добавил, что на встрече с горожанами была достигнута договоренность о совместном определении отдельных участков, которые считаются достоянием города, которые «не могут меняться».

«Мы должны выделить эти участки в городе, которые мы называем «нашим достоянием», которые не могут меняться, и если только будут меняться только после опросов и референдумов. Эта возможность у нас есть, мы с депутатами будем обсуждать. И я думаю, что здесь мы найдем компромисс», — сказал мэр.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек.