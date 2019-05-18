ОЕ-24: Связанный с Россией скандал приведет в Австрии к новым парламентским выборам

Связанный с Россией скандал приведет в Австрии к новым парламентским выборам. Об этом сообщает австрийский телеканал ОЕ-24 со ссылкой на высокопоставленные источники в Австрийской народной партии. По их данным, канцлер Себастьян Курц не только отправит в отставку своего заместителя Хайнца-Кристиана Штрахе, но и прекратит действия коалиции с Австрийской правой партией свободы.

Только что Штрахе в своем выступлении рассказал, что подал в отставку, и канцлер Курц ее примет.

Ранее немецкая пресса опубликовала сведения о том, что вице-канцлер встречался с российской предпринимательницей и обсуждал с ней возможность поддержки на выборах взамен на бизнес-преференции.