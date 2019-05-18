В Тель-Авиве предстоящим вечером пройдет финал международного песенного конкурса Евровидение-2019

Букмекерские конторы уже определились с фаворитами, но многие все еще продолжают споры об имени возможного победителя шоу.

Интрига с победителем разрешится уже этим вечером . Пока же – можно анализировать прогнозы и цифры статистики. Если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран, Россия могла бы занять третье место. Такой рейтинг участников конкурса представила компания Google. В этом рейтинге победителем конкурса станет представитель Франции. Артист из этой страны весьма колоритен внешне. Второе место Google отводит Исландии. В пятерку лучших войдут Нидерланды и Белоруссия. Букмекеры главным претендентом на победу в Евровидении в этом году признают голландца Дункана Лоуренса, у него порядка 20% зрительских предпочтений. Такие данные приводит сайт Eurovisionworld. Швед Джон Лундвик делит вместе с россиянином Сергеем Лазаревым второе место, в их победу верит примерно по 6 процентов делающих ставки. В лидерах и австралийка Кейт Миллер-Хайдке, с песней «Нулевая гравитация». Представитель России в финале выйдет на сцену Выставочного центра Тель-Авива под пятым номером, Сергей Лазарев исполнит песню Scream. В Евровидении артист участвует уже во второй раз – три года назад в Стокгольме он занял третье место и был первым по результатам зрительского голосования.

Прямая трансляция финального концерта будет показана и российским телевидением. Она начнется в 10 вечера по московскому времени.