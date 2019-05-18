Полиция задержала накануне в Петербурге участников акции в поддержку ЛГБТ.

Акция проходила в гайд-парке на площади Ленина. Там уже заранее начал выступать хор пожилых женщин. У всех у них были так называемые «георгиевские ленточки». Звучали песни военных лет. До этого представители одной из бюджетных организаций района читали стихотворения Пушкина. Участники акции в поддержку ЛГБТ вышли с плакатами «Женщины любят женщин» и «Великие женщины тоже любили друг друга». Также они держали радужные флаги и бумажных журавликов тех же цветов. Полиция обосновала разгон мероприятия тем, что оно не согласовано. По подсчетам «Медиазоны», полицейские задержали восемь человек. Одного человека задержали на скорую руку за то, что он якобы курил в неположенном месте. Во время акции за активистами гнались побритые налысо молодые люди в спортивной одежде и кричали «Слава России – нет педерастии!». Полицейские не стали их задерживать.

Международный день борьбы с гомофобией отмечается уже почти 30 лет в память об исключении гомосексуальности из Международной классификации болезней.