Австрия стоит на грани правительственного кризиса

Причиной этому стала готовность, как сообщает «Шпигель», вице-канцлера Ханса-Кристиана Штрахе принять для избирательной кампании финансовые средства российских олигархов.

Тайно снятый видеоролик накануне был опубликован на порталах немецких политических изданий «Шпигель» и «Зюддойче цайтунг». Политик право-популистской Свободной партии Австрии Ханс-Кристиан Штрахе с 2008 года был лидером оппозиции в парламенте, а с декабря 2017 года стал вице-канцлером. Заказчики и авторы видео не известны. Однако речь идет о ловушке, которая была поставлена Штрахе незадолго до выборов. В семичасовом разговоре на острове Ибица мнимая племянница российского олигарха предложила Штрахе миллионные нелегальные вливания в избирательную кампанию его партии. Обсуждались также покупка активов бульварного издания «Кронен-Цайтунг» и ограничение свободы прессы в Австрии. В обмен правый популист обещал политические уступки России, строительные заказы и лицензии для игорного бизнеса. Во встрече принимал участие нынешний председатель фракции СПА в австрийском парламенте Йоханн Гуденус. В 2018 году Австрия была страной-председателем Европейского совета. Австрийская нефтегазовая компания – один из шести участников проекта «Северный поток 2». Скандал вредит также канцлеру Австрии Себастиану Курцу, который перед выборами расторг коалицию с австрийскими социал-демократами, решившись затем на сотрудничество с правыми популистами. Австрийская народная партия, во главе которой он стоит, недавно вменила в вину Свободной партии Австрии близость к правоэкстремистскому движению. В свою очередь, Курц до сих пор критикуется в Австрии за вступление в коалицию с правыми популистами. Оппозиция уже потребовала его отставки.

Себастиан Курц уже заявил о решении послать вице-канцлера в отставку. Вскоре он выступит с официальным заявлением. Ожидается, что пост Штрахе может занять его соратник по партии. Альтернативой были бы новые выборы.