Власти Свердловской области вступили сегодня в активный диалог с горожанами, протестующими против строительства храма

Власти Екатеринбурга и Свердловской области вступили сегодня в активный диалог с горожанами, протестующими против строительства храма на месте сквера в центре города.

Жителям Екатеринбурга будет предложено обсудить альтернативные площадки для строительства храма в городе. Об этом говорится в заявлении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В нем отмечено, что помимо сквера на октябрьской площади в понедельник будет представлен список из не менее четырех площадок. Куйвашев добавил, что горожане смогут предлагать и свои варианты.

C 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города.

Cегодня областной суд рассматривал апелляции арестованных в ходе протестов. В восьми из девяти случаев суд снизил наказание.