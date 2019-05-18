Госдума изучит решение Комитета министров Совета Европы и реакцию Парламентской ассамблеи на него. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, ПАСЕ должна внести изменения в свой регламент либо передать комитету министров Совета Европы полномочия исключить дискриминационные нормы. Ранее в рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия остается в парламентской ассамблее. Комитет министров заявил о праве всех стран-членов на участие в ПАСЕ на равных условиях.