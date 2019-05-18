АРА: Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку на фоне скандала вокруг предполагаемых договоренностей с бизнесменами из РФ

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе уйдет в отставку на фоне скандала вокруг предполагаемых договоренностей с представителями российского бизнеса. Об этом сообщает австрийское агентство АРА со ссылкой на свои источники. Издание Шпигель написало, что два года назад он встретился с российской предпринимательницей Аленой Макаровой и обсуждал ее помощь перед парламентскими выборами в обмен на выгодный контракт. Австрийский канцлер Себастьян Курц сказал, что не сможет продолжить работу с таким заместителем.