Жителям Екатеринбурга будет предложено обсудить альтернативные площадки для строительства храма в городе

Об этом говорится в заявлении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В нем отмечено, что помимо сквера на октябрьской площади в понедельник будет представлен список из не менее четырех площадок. Куйвашев добавил, что горожане смогут предлагать и свои варианты.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города.