Сегодня тремя матчами открывается 29 тур чемпионата России по футболу

ЦСКА принимает на своем поле Ахмат. Для грозненской команды сезон фактически закончен. Реальных целей не осталось. Нынешнее седьмое место – потолок. Это, однако не мешает команде Рашида Рахимова регулярно отнимать очки у лидеров – в частности Краснодара и Зенита. ЦСКА смазал концовку чемпионата. Армейцы выиграли только один матч из последних пяти и опустилась на пятое место. Только чудо может помочь им занять третье место, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов, а это весомая часть бюджета клуба. Спартак, который играет против Крыльев Советов в Самаре, выйдет на поле сразу после окончания матча в Москве. Крылья еще могут избежать переходных игр, однако у Миодрага Божовича проблемы с составом. Не смогут сыграть Джано, Самедов, Кануннников и Корниленко со Спартаком не сыграют, так что сочетание будет в известной степени экспериментальным.

Откроют программу дня Уфа и Оренбург. Матч начнется в 14 часов.