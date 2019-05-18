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12:01, 18 мая 2019

Сегодня тремя матчами открывается 29 тур чемпионата России по футболу

ЦСКА принимает на своем поле Ахмат. Для грозненской команды сезон фактически закончен. Реальных целей не осталось. Нынешнее седьмое место – потолок. Это, однако не мешает команде Рашида Рахимова регулярно отнимать очки у лидеров – в частности Краснодара и Зенита. ЦСКА смазал концовку чемпионата. Армейцы выиграли только один матч из последних пяти и опустилась на пятое место. Только чудо может помочь им занять третье место, которое дает право сыграть в Лиге Чемпионов, а это весомая часть бюджета клуба. Спартак, который играет против Крыльев Советов в Самаре, выйдет на поле сразу после окончания матча в Москве. Крылья еще могут избежать переходных игр, однако у Миодрага Божовича проблемы с составом. Не смогут сыграть Джано, Самедов, Кануннников и Корниленко со Спартаком не сыграют, так что сочетание будет в известной степени экспериментальным.

Откроют программу дня Уфа и Оренбург. Матч начнется в 14 часов.



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