В эти минуты в резиденции австрийского канцлера должна состояться встреча Себастьяна Курца с вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе. Как ожидается, после этой встречи Штрахе сделает заявление об отставке. Его подозревают в том, что в 2017 году на Ибице он контактировал с российской предпринимательницей Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт, пишет издание Шпигель.

Пока неясно, последует ли вслед за отставкой Штрахе распад правящей коалиции.