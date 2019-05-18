Мать девочки, оставленной в поликлинике в Москве, задержана и допрошена

Ранее в связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили личность женщины, которая оставила свою дочь в московской поликлинике. Ей оказалась 21-летняя девушка, по предварительным данным, приезжая из Украины. Ее задержали и доставили для допроса. Она сообщила, что решила оставить ребенка, потому что не справлялась со своими обязанностями. На вопрос, почему женщина не передала дочь в детское учреждение, она ответила, что не додумалась до этого. Видео с допросом матери распространил Следственный комитет. Ранее стало известно, что в минувший четверг женщина в медицинской маске на лице оставила свою дочь одну в поликлинике на севере Москвы и не вернулась за ней. Врачи обратились в полицию, девочку передали в городскую больницу, где она находится под наблюдением. Выяснилось, что она слегка простужена, но в целом жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Видеозапись с камеры наблюдения в поликлинике опубликовали в СМИ, после чего бабушки девочки сами пришли в полицию. По некоторым данным, одна из них готова забрать внучку к себе.

Уголовное дело заведено по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».