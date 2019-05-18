Следственный комитет по Рязанской области подтверждает, что детская площадка в городе существует в полном объеме, в наличии всё её спортивное оборудование.

Два дня назад на медиафоруме ОНФ Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки почти 5 миллионов рублей, но объект якобы существует только по документам. По поручению Александра Бастрыкина рязанские следователи начали проверку. Проверяет объект и Генпрокуратура.