Власти Свердловской области обещают опубликовать перечень возможных мест для строительства храма Святой Екатерины

Власти Свердловской области обещают опубликовать в понедельник перечень новых возможных мест для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом говорится в обращении главы региона Евгения Куйвашева к местным жителям, которое сегодня распространил областной Департамент информационной политики. Помимо спорного сквера обещано не менее 4-х потенциальных площадок.

Тем временем, сегодня в мэр города Александр Высокинский встретился с несколькими десятками участников несогласованных акций. Александр Высокинский предложил выработать алгоритм решения вопроса, который должен быть простым и понятным для всех горожан.

В свою очередь, протестующие поручили мэру поставить перед депутатами Гордумы вопрос о проведении референдума относительно места строительства храма.

Тем временем, Свердловский областной суд рассмотрел девять апелляций на решение об аресте участников протестных акций. В восьми из них сроки ареста были снижены.