Главный тренер сборной России по хоккею назвал чушью собачьей сообщения словацких СМИ о попойке российских игроков

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назвал чушью собачьей сообщения словацких СМИ о попойке российских игроков после победы над сборной Чехии на чемпионате мира. В частности, один из спортивных порталов сообщил, что россияне после победы над чехами выпили 160 бокалов пива в одном из заведений.

Эта встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу российской команды. Ну, а сегодня наша сборная встречается с командой Латвии. Игра начнется в 13:15, трансляция на канале Матч-ТВ.