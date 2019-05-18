Аэрофлот опровергает информацию о нарушении инструкций экипажем самолета Сухой Суперджет, который загорелся при посадке в Шереметьево 5 мая. В заявлении авиакомпании говорится, что закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Ранее в Росавиации озвучили первые результаты расследования, в которых говорится, что самолет заходил на посадку с превышением максимальной массы, а закрылки выпущены не были.