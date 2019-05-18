Избранный президент Украины Владимир Зеленский, по некоторым данным, подготовил проект указа о досрочном роспуске Верховной Рады. Как утверждается, документ может быть подписан после инаугурации 20 мая.

Проект указа о роспуске украинского парламента пока что предварительный, и окончательное решение об этом пока не утверждено. Об этом сообщили интернет-изданию Strana.ua источники в окружении Зеленского. По их словам, главное основание для роспуска Рады – отсутствие правящей коалиции, в которую бы входили не менее чем 226 депутатов – то есть более половины парламента. При этом в указе, как передает издание, подчеркивается, что такого союза на самом деле нет уже на протяжении более трех лет после выхода оттуда фракций «Самопомощь» и «Батькивщина». В результате, как говорится в проекте документа, у президента есть полные основания распустить Раду. Внеочередные выборы, согласно предполагаемому указу Зеленского, могут состояться 14 июля. Накануне же о своем выходе из коалиции с Блоком Петра Порошенко заявила партия «Народный Фронт». После этого спикер Рады Андрей Парубий объявил о распаде коалиции и о том, что у парламента есть 30 дней на формирование нового большинства.

По закону президент Украины не может распустить Раду позднее, чем за полгода до окончания полномочий парламента. Они истекают уже в конце ноября. Таким образом, после 27 мая Владимир Зеленский потеряет возможность роспуска парламента.