Канцлер Австрии встретится с вице-канцлером, чтобы обсудить его будущее после скандала с предпринимательницей из РФ

Через час канцлер Австрии Себастьян Курц встретится с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее после скандала вокруг видео, где он запечатлен с российской предпринимательницей. Сообщалось, что речь шла о поддержке его партии на выборах в обмен на бизнес-преференции. Агентство АРА со ссылкой на свои источники сообщает, что вопрос об отставке Штрахе решен и даже указывает, кто займет его пост – это министр транспорта Норберт Хофер.