В Москве у Соловецкого камня пройдут памятные мероприятия в годовщину депортации крымских татар

Траурные мероприятия пройдут в субботу в Москве в 75-ю годовщину депортации крымских татар с полуострова. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель РОО «Община крымских татар в городе Москве» Эдем Умеров.

«Мы традиционно на протяжении многих лет собирались у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве 18 мая в 12.00, независимо от дня недели. В этом году из-за строительных работ вблизи мемориала мероприятия пройдут у «Стены скорби» на пересечении академика Сахарова и Садового кольца», — рассказал он.

В мероприятиях, добавил Э.Умеров, примут участие старейшины общины и молодежь.

В 1944-м году 18-20 мая по указу Иосифа Сталина была проведена депортация крымских татар — более 190 тысяч человек выселили из Крыма в Среднюю Азию, Сибирь и на Урал, обвинив в массовом сотрудничестве с фашистами и расправе над советскими партизанами.