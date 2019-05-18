Судья из Грозного хочет добиться опровержений публикаций о своем решении списать долги за газ жителям Чечни

Игорь Дауркин в своих исках, поданных в московские суды, требует, чтобы это непременно было сделано на первых страницах сайтов ряда изданий и непременно «темным шрифтом».

История с неплатежами за газ в Чечне, громко прозвучавшая в начале зимы, обретает новые оттенки. Судья Игорь Васильевич Дауркин направил сразу пять исков к изданиям, которые сообщили о якобы непосредственно им вынесенном решении, обязывающем «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения республики на сумму почти 9,5 миллиардов рублей. Он просит опровержений и моральной компенсации в общем размере не менее 25 миллионов в связи с целым рядом январских публикаций. Юрист посчитал их порочащими его деловую репутацию. Недовольство Дауркина вызвали тексты на сайтах изданий «Свободная пресса», «Капитал страны», «Энерговектор» и «Новый взгляд» и «Мэйл.ру». иски поступили в Савеловский, Симоновский, Дорогомиловский, Чертановский и Таганский суды столицы. Заводский районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни действительно постановил списать долги населения за газ. «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал это решение, а Верховный суд республики позже и вовсе отменил его. Но, как следует из картотеки суда, на районном уровне решение принимал судья Ахмед Имаев, а не Дауркин.

Судебные заседания по рассмотрению исков судьи Дауркина пройдут уже в начале июня.