Канцлер Австрии встретится сегодня с вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее

Канцлер Австрии Себастьян Курц встретится сегодня с вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее. Об этом сообщает австрийское информагентство АРА, ссылаясь на свои источники.



Ранее разразился скандал в связи с публикацией видео, на котором Штрахе общается, предположительно, с предпринимательницей из России. Сообщалось, что речь шла о поддержке с ее стороны перед выборами в обмен на преференции бизнесу.