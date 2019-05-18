На Камчатке погиб японский альпинист

Он вместе с двумя напарниками пытался совершить восхождение на вулкан Камень по одному из наиболее сложных маршрутов.

Группа японских альпинистов к моменту случившегося смогла преодолеть уже более половины маршрута. Отметка, на которой они находились, превышала 3,5 км, при том, что высота камчатского вулкана Камень составляет чуть более 4,5 км. Однако накануне в ходе акклиматизационного восхождения один из альпинистов, как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, сорвался и упал в ущелье. После этого, как отмечается, двое его товарищей обратились в свою турфирму за помощью по спутниковой связи, после чего на вулкан вылетел вертолет. Власти Камчатского края говорят, что перед трагедией представители турфирмы сопроводили японских альпинистов до базового лагеря, находящегося на высоте более полутора км, а далее они направились сами. Местные издания также говорят, что они отказались от какого-либо дальнейшего сопровождения. Альпинистов и их погибшего напарника уже доставили в поселок Козыревск, а после их переправят в Петропавловск-Камчатский.

По факту гибели японского альпиниста на Камчатке проводятся следственные действия.