В Австрии разразился скандал в связи с подозрениями в адрес вице-канцлера о денежных вливаниях России в его партию

В Австрии разразился политический скандал в связи с подозрениями в адрес вице-канцлера страны о российских денежных вливаниях в его партию. Несколько немецких изданий опубликовали видеозапись, на которой Хайнц-Кристиан Штрахе в весьма неформальной атмосфере ведет финансовые переговоры с предпринимательницей из России.

Прокуратура и счетная палата начали свои проверки о тайной сделке в обход закона. Политика и лидера правой «Австрийской партии свободы» подозревают в компрометирующих контактах. На видео, опубликованном Süddeutsche Zeitung и журналом Spiegel некая женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах в обмен на бизнес-преференции и выгодный инвестиционный контракт о покупке влиятельного австрийского издания «Кронен цайтунг». Все происходит в 2017 году на вилле в Ибице. Женщина названа Алёной Макаровой. В момент встречи Штрахе еще не был вице-канцлером. Встреча предположительно была организована одним из его помощников. Это Йоханн Гуденус, он в настоящее время глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте. Журналисты проанализировали запись и сделали вывод. Что из слов политика можно понять – тот готов к сотрудничеству. Кто изготовил видео не сообщается, нет уверенности в том, что беседа не была подставной. Так или иначе – все слава были сказаны. При этом очевидно — все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.

В связи с публикацией компрометирующего видео политические силы Австрии уже ставят вопрос о перевыборы в парламент страны.