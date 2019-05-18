В Екатеринбурге проходят переговоры между противниками строительства храма на месте сквера и главой города

Накануне активисты, которые изначально выступили с инициативой поучаствовать в этой встрече, приняли решение отказаться от разговора с мэром.

Желающих принять участие в переговорах с главой Екатеринбурга Александром Высокинским оказалось довольно много, к зданию администрации пришло несколько десятков человек, но пустили сначала только 30 активистов, позже группу удалось увеличить вдвое, пишет местный портал e1.ru. Люди пришли, несмотря на то, что накануне инициативная группа протестующих приняла решение отказаться от переговоров. Как пояснил активист Александр Иванов в своем Facebook, участники протеста сочли такой формат бесполезным, заявили, что «у протеста нет лидера, поэтому выбирать переговорщиков должны все жители города», а также подчеркнули, что выступают за «демократические процедуры, а не за ультиматумы». Накануне вечером у сквера, где планируют построить храм, состоялась очередная акция протеста, уже пятая подряд. Местные СМИ пишут, что манифестация прошла относительно спокойно, но без задержаний не обошлось – агентство Интерфакс со ссылкой на правозащитников сообщило о том, что в отделения были доставлены 5 человек.

С понедельника в Екатеринбурге проходят массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. За несколько дней задержаны десятки человек, более 30 активистов получили административные аресты.