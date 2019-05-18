В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь в Музее»

Она по традиции проводится в Международный день музеев.

Российская столица участвует в этой международной культурно-образовательной акции уже в 13 раз. Девиз этого года — «Живи в музее». Данная тема выбрана не случайно, ведь сейчас музеи – это не только хранилища экспонатов, но и площадки для саморазвития, творчества и самовыражения. Программы рассчитаны на разные возрастные категории, есть и для совсем юных зрителей, которые едва ходят. Всего по городу запланировано более 300 мероприятий на более чем 200 площадках. Кстати, много новых, это в том числе Центральный музей МВД, культурный центр ЗИЛ, парк Горького и Зарядье. Большинство программ начнутся с 6 вечера и будут продолжаться до глубокой ночи, а кое-где и до утра. Но расписание везде свое. Традиционно посетителям предлагают выставки, концерты, мастер-классы, лекции и творческие встречи. Однако, как сообщается на сайте мэра, организаторы планируют удивить гостей и новыми форматами.

Вход на мероприятия бесплатный, однако, на некоторые необходима предварительная регистрация. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте акции.