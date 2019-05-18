Акции памяти жертв депортации крымских татар пройдут сегодня в Крыму и на Украине

На Украине и в ряде стран мира сегодня вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Тогда в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего же депортации подвергли более 180 тысяч человек. В украинских городах в полдень будет объявлена минута молчания в память «жертв геноцида крымскотатарского народа». В этот день проходят траурные мероприятия – Рада объявила этот день памятным официально. В Крыму 75-ю годовщину тоже будут отмечать. Представители крымских татар традиционно совершают траурное восхождение на гору Чатыр-Даг. Нынешние власти полуострова в последние годы всякий раз усматривали в этом политический подтекст. Основные мероприятия состоятся в Бахчисарайском районе Крыма. В Симферополе утром состоится возложение цветов к мемориалу, установленному у Ботанического сада Крымского федерального университета им.Вернадского, ну а поздним вечером в городе пройдет молодежная акция «Зажги огонь в своем сердце».

После присоединения Крыма к России власти полуострова приняли решение проводить день депортации жертв депортации крымских татар без политических митингов.