Z Архив новостей новости
5 11 6 1571
09:00, 18 мая 2019

Инициативная группа противников храма в Екатеринбурге отказалась от встречи с мэром города Александром Высокинским

Об этом рассказал Ura.ru активист Александр Иванов, которого мэр 16 мая попросил отобрать 30 активистов для ведения переговоров. Как пояснил Иванов, инициативная группа пришла к выводу, что у протестующих нет лидеров, которые могли бы говорить от их лица. Они также опасаются обвинений в свой адрес в случае возобновления столкновений в сквере.

Предложение о переговорах с несколькими десятками горожан от мэра Александра ВысокИнского прозвучало в четверг. Когда он пришёл вечером в сквер, где с понедельника протестуют люди, недовольные подготовкой к строительству на этом месте храма. После столкновений с силовиками, которые продолжались несколько дней, в сквере появился массивный металлический забор, но работы остановили. Это сделали после того как на ситуацию вчера отреагировал президент Владимир Путин. Он заявил, что необходимо провести опроса жителей по поводу храма в этом месте. Власти Екатеринбурга обещали опросить людей. Мэр города заявил, что референдум по этому вопросу не нужен, поскольку его подготовка займёт много времени. Организацию для проведения опроса выберет городская дума. Кто в нём примет участие — весь город или только жители центра неизвестно. Забор, по словам мэра, останется на месте, как и дополнительные ограждения.

Между тем, как пишет Ura.ru в своем телеграм-канале, жители Екатеринбурга из  числа протестующих против храма все равно придут на встречу с Высокинским, к 11 утра к зданию мэрии. Состав делегации заранее неизвестен.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 14 мая Поздравить…

5 261 6 6018 14.05
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, опросы, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крылья несвободы Зачем делать то, что можно купить на рынке? Российский Айфон? Российский гражданский самолет? Российскую операционную систему? ...

5 204 6 76148 11.05
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Лида Мониава заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком»

Разве не важнее конкретные люди? Нюта может стать депутатом Мосгордумы, и это даст Нюте больше возможностей в организации паллиативной помощи в Москве. Но этот факт почему-то побуждает людей писать публично всякие про Нюту гадости…

5 83 6 6120 16.05
Kполитика, общество, конфликты, благотворительность, мнения
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Можем повторить. Заочный диалог с быдлом Исключение – Афганская война. Ее сразу начали с резерва, собрав по аулам узбеков на  переподготовку, пытаясь смастерить спецназ из стройбата…

5 208 6 56986 11.05
Kвойна, армия, события
Интервью A-Team

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист ФБК, кандидат в Московскую городскую Думу от Арбата, Пресни и Хамовников

Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…

5 142 6 14157 15.05
#слушать 50:43 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kобщество, политика, выборы
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Плевок в посла – откуда ветер? Нервный израильский архитектор хорошо поработал на избирательную кампанию польских националистов. Плевок в посла, может, и дает выплеск адреналину, но попадаешь в себя….

5 74 6 7922 17.05
Kпольша, израиль, общество, мнения
Человек из телевизора

Ирина Петровская ведущий: Ирина Петровская телекритик, обозреватель «Новой газеты»

Это абсолютная вершина критической, публицистической журналистики вопреки уже тогда определившемуся тренду…

5 46 6 11499 11.05
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kпраздники, доренко, память, общество, видео, передачи
Новости

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин побил рекорд по сумме взяток, оставив позади Дмитрия Захарченко У его коллеги из службы безопасности нашли 12 миллиардов рублей – на четверть больше суммы, что была у Захарченко…

5 65 6 31407
Блоги

Екатерина Винокурова журналист, член СПЧ

Цель Леши проста: не дать выдвинуться никому, кого он не поддерживает Федермессер — святая. Я знаю, что, если не дай Бог что — идем к ней. Она выше нас с вами, мэрии, президентов и стран. Нюте — просто сил…

5 149 6 17105 14.05
Kобщество, политика, конфликты, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Война за умы американцев продолжается Я полагаю, в России есть на что с большей пользой потратить колоссальные средства, отпускаемые на пропаганду, эти в буквальном смысле «деньги на ветер»...

5 79 6 9367 12.05
Kрф, сша, сми, пропаганда, экономика, законы, суды, мнения
Блоги

+ Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной Лиги упал, запнувшись о красный ковёр Владимир Путин во время матча Ночной хоккейной Лиги упал, запнувшись о красный ковёр Это произошло, когда глава государства приветствовал трибуны…

5 247 6 106554 11.05
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, хоккей, спорт, события
Блоги

Алена Солнцева журналист

Осуждать Федермессер за коллаборационизм очень глупо Реальная политика — это не митинги и не речи перед бабушками во дворах в избирательной компании. Политика — это торговля, компромиссы, и умение получить выгоду для своих. Нюта Федермессер как раз политик…

5 107 6 13617 13.05
Kполитика, власть, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Я не за власть и не против власти. Я — за людей, которым не до власти» Нюта Федермессер рассказала, как постепенно хосписное движение стало ее жизнью, объяснила, почему она поддержала Собянина на выборах и о чем напишет свою первую пьесу…

5 96 6 12189 17.05
Kблаготворительность, помощь, общество, власть, выборы, политика, фото, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Владимир Путин: Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться Президент предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма…

5 94 6 12134 16.05
8читать ;смотреть
Kпутин, екатеринбург, общество, рпц, конфликты, видео, события
Блоги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16.00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны…

5 67 6 8790 14.05
Kекатеринбург, протесты, религия, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Нюта и Люба боятся дебатов Больше вопросов возникает к Любови Соболь. Она позиционируется как независимый либеральный кандидат. Как же в таком статусе можно уподобляться Путину и массе представителей Единой России?..

5 173 6 24341 14.05
Kмосква, выборы, политика, конфликты, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин побил рекорд по сумме взяток, оставив позади Дмитрия Захарченко У его коллеги из службы безопасности нашли 12 миллиардов рублей – на четверть больше суммы, что была у Захарченко…

5 66 6 31272
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То, что происходит 9 мая в России — узаконенное кощунство. Эти крики «Можем повторить!». Это как если бы евреи радостно отмечали холокост с криком «Можем повторить!». Нет, ребята, вы не можете…

5 300 6 152173 11.05
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Как вы думаете, протест в Екатеринбурге:
5 63 6 31440 14.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Екатеринбург. Начало революции РПЦ выводов из потери Украины не сделала — она и в России продолжает вести себя нагло, надеясь, что начальство без конца будет ей оказывать покровительство…

5 242 6 287422 14.05
Kекатеринбург, рпц, религия, общество, протесты, власть, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору Бои в Екатеринбурге: правда, которую не расскажут по телевизору В отличие от Бекхэмов, Алтушкину одного особняка на Холланд Парк показалось мало. Мы обнаружили еще и отдельную квартиру Татьяны Алтушкиной через несколько домов по этой же улице. Скромная пятикомнатная…

5 280 6 231635 16.05
8читать ;смотреть
Kрасследования, коррупция, екатеринбург, религия, конфликты, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7830475
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4041035

Сегодня в эфире