Инициативная группа противников храма в Екатеринбурге отказалась от встречи с мэром города Александром Высокинским

Об этом рассказал Ura.ru активист Александр Иванов, которого мэр 16 мая попросил отобрать 30 активистов для ведения переговоров. Как пояснил Иванов, инициативная группа пришла к выводу, что у протестующих нет лидеров, которые могли бы говорить от их лица. Они также опасаются обвинений в свой адрес в случае возобновления столкновений в сквере.

Предложение о переговорах с несколькими десятками горожан от мэра Александра ВысокИнского прозвучало в четверг. Когда он пришёл вечером в сквер, где с понедельника протестуют люди, недовольные подготовкой к строительству на этом месте храма. После столкновений с силовиками, которые продолжались несколько дней, в сквере появился массивный металлический забор, но работы остановили. Это сделали после того как на ситуацию вчера отреагировал президент Владимир Путин. Он заявил, что необходимо провести опроса жителей по поводу храма в этом месте. Власти Екатеринбурга обещали опросить людей. Мэр города заявил, что референдум по этому вопросу не нужен, поскольку его подготовка займёт много времени. Организацию для проведения опроса выберет городская дума. Кто в нём примет участие — весь город или только жители центра неизвестно. Забор, по словам мэра, останется на месте, как и дополнительные ограждения.

Между тем, как пишет Ura.ru в своем телеграм-канале, жители Екатеринбурга из числа протестующих против храма все равно придут на встречу с Высокинским, к 11 утра к зданию мэрии. Состав делегации заранее неизвестен.