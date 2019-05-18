Популярного американского бизнес-тренера Тони Роббинса заподозрили в сексуальных домогательствах

По сведениям издания BuzzFeed, в 1990-х и начале 2000-х «эксперт по саморазвитию» непристойно вел себя с двумя бывшими сотрудницами. Еще две ассистентки Роббинса сообщили, что он предлагал им провести «рабочий вечер в номере отеля или душе». Кроме того, Роббинса обвинили в жесткой критике жертв домашнего насилия. Также он, якобы, требовал от мужчин и женщин изображать на публике оргазмы и просил своих охранников выбирать среди участниц своих шоу самых привлекательных. Сам бизнес-тренер все обвинения категорически отрицает.