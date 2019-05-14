У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. Как отмечает «Коммерсантъ», как и в случае с резонансным делом полковника МВД Дмитрия Захарченко, деньги и ценности у офицеров ФСБ хранились в квартирах и в банковских ячейках.

Изъятая у полковника Черкалина сумма неудивительна, — сказал в эфире «Эха» профессор финансов бизнес-школы Институто де Эмпреса Максим Миронов. По его словам, они получают деньги со всех крупных предпринимателей в стране.

Миронов добавил, что те большие деньги, которые не утекают из России, рано или поздно попадают силовикам.