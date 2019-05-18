Суд в Армении огласит решении по вопросу о мере пресечения в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна

Суд в Армении сегодня огласит решении по вопросу о мере пресечения в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Он обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере.

Роберт Кочарян был арестован в июле прошлого года. Ему вменили в вину разгон в 2008 году акций протеста против результатов президентских выборов. Демонстрации в центре Еревана проводила армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проигравшим по результатам голосования Сержу Саргсяну, ставленнику Кочаряна, который не мог выдвинуть свою кандидатуру после двух сроков на президентском посту. Кочарян ввел в Армении чрезвычайное положение. Манифестации вылились в беспорядки, погибли десять человек, около 250 получили ранения. Бывший глава государства считает все обвинения против себя абсурдными, а уголовное дело политическим. Его рассмотрение началось несколько дней назад. Между тем, защита политика просит освободить его из-под стражи. Заседания по мере пресечения Кочаряну проходят на фоне протестных акций, устраиваемых его сторонниками и противниками у здания суда.

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении в течение 10 лет — до 2008 года.