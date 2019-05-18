В Самаре сегодня пройдет митинг против «мусорной» реформы

С начала года в области начал работать единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами и, как уверены жители, со своими функциями он не справляется.

Это далеко не первая протестная акция против «мусорной реформы», которая проходит в городе на берегах Волги. В конце апреля на улицы вышли более 3 тысяч человек – местные жители города тогда держали в руках плакаты – «Долой безумные тарифы» и «Правительство в отставку». Сегодня в полдень горожане намерены вновь заявить о своих требованиях. Среди них — уменьшение тарифа и изменение нормативов на вывоз мусора, а также возможность для жителей самим выбирать форму расчета — взимать плату с реально проживающих или с квадратных метров. Люди недовольны ситуацией, когда деньги с них берут, а мусор вывозится из рук вон плохо, при этом сокращается число мусорных контейнеров. Жители Самары добиваются и проверки частного «мусорного»регоператора – компании «ЭкоСтройРесурс», заявляя, что формирование нормативов на вывоз твердых бытовых отходов происходит в стенах местного Министерства ЖКХ не самым прозрачным образом.

Сегодняшняя акция пройдет в формате депутатской встречи со своими избирателями.