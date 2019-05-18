Противники строительства храма в Екатеринбурге отказались встречаться с мэром города

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня утром планировал встретиться с активистами протеста против строительства храма. Одним из главных вопросов должна была стать процедура опроса горожан о судьбе сквера. Между тем, ночью стало известно, что инициативная группа противников храма в Екатеринбурге отказалась от встречи с мэром. Как рассказал Ura.ru активист Александр Иванов, которого мэр 16 мая попросил отобрать 30 активистов для ведения переговоров, инициативная группа пришла к выводу, что у протестующих нет лидеров, которые могли бы говорить от их лица. Они также опасаются обвинений в свой адрес в случае возобновления столкновений в сквере.