У полковников ФСБ Черкалина и Фролова, а также их подчиненного изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей

У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. Как отмечает «Коммерсантъ», как и в случае с резонансным делом полковника МВД Дмитрия Захарченко, деньги и ценности у офицеров ФСБ хранились в квартирах и в банковских ячейках.

Вряд ли полковник Кирилл Черкалин хранил только свои коррупционные деньги, — сказала пресс-секретарь Фонда Борьбы с Коррупцией. Как и в случае с полковником Захарченко, это принадлежит верхушке ведомства, — утверждает Кира Ярмыш. Ярмыш добавила, что изъятая у Черкалина сумма равна годовому бюджету Калуги.